Єгипетські археологи розкрили в південній частині країни три гробниці, вік яких складає приблизно дві тисячі років.
Надгробки в гробницях виконані у формі людських облич, повідомляє BBC .
За словами представника Вищої ради старожитностей Єгипту, район, де були знайдені гробниці, протягом довгого часу використовувався для поховань. В одній з могил, дістатися до якої вдалося через видовбаний в скелі отвір, знаходилися чотири саркофаги, на яких зображені обриси людських облич.
В іншій гробниці екскаватори наткнулися на шість могильних ніш, одна з яких призначалася для поховання маленької дитини.
На основі глиняних фрагментів, знайдених в гробницях, вчені припустили, що поховання відноситься до періоду між 27 династією, заснованої в 525 році до н.е., і греко-римським періодом, що тривав з 332 до н.е. по IV століття.
Відзначається, що в гробницях були знайдені останки як чоловіків, так і жінок та дітей різного віку.
«Ці поховання були частиною великого кладовища у великому місті, а не у військовому гарнізоні, таке припущення робили спочатку», – сказав начальник археологічної експедиції Алі Бакрі.
Раніше НВ повідомляло про те, що єгипетські вчені виявили в монастирі святого Паїсія на півночі Єгипту коптські фрески IX - XIII століть. Настінні розписи були виявлені під шаром сучасного будівельного розчину. Вони зображують святих і ангелів, а деякі фрески містять підписи стародавньою коптською мовою.