Вчені знайшли найдавніші у світі єгипетські ієрогліфи. Відкриття було зроблено співробітниками Королівського музею мистецтва та історії в Бельгії і Єльського університету. Про це повідомляє INVADERS.
За словами єгиптолога Джона Дарнелла, на стіні, недавно виявленій на місці Елькаба (стародавнього міста), збереглися одні з найбільш ранніх зразків ієрогліфічної писемності. Ці ієрогліфи показують, як стародавні жителі Єгипту винайшли власну унікальну систему письма.
Виявлені знаки датуються приблизно 3250 роком до н.е. Текст, що привернув увагу вчених, потрібно читати справа наліво. Він починається ієрогліфом, що має вигляд голови бика, і закінчується зображенням ібіса — тварини, яка вважалися священною в Давньому Єгипті.
Вчених вразив розмір ієрогліфів — кожен з них має висоту, що перевищує 50 см. Всі знаки, які дослідники знаходили раніше, були розміром не більше 2 см.
На думку дослідників, відкриття спростовує міф про те, що розвиток писемності в Стародавньому Єгипті відбувався повільно, і нею спочатку володіли тільки чиновники. Ієрогліфи свідчать про те, що даний спосіб письма досить швидко поширився серед жителів усього Єгипту.