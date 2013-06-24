Міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт звернувся до спортивних федерацій, чиї регламенти змагань передбачають обовʼязкове рукостискання, щоб змінили дане правило. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«На прикладі фехтування ми показали всьому світу, як можна змінювати правила. Ольга Харлан не потиснула руку і про це ми домовлялися зі всіма федераціями, зі всіма спортсменами, що ми не будемо вітати наших ворогів», — пояснив Вадим Гутцайт.

Міністр додав, що після цього випадку Міжнародна федерація фехтування змінила правила і зараз не потрібно робити рукостискань на міжнародних змаганнях з фехтування.

Вадим Гутцайт також зазначив, що попри звернення, Міжнародна федерація фехтування досі не скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан, яка на чемпіонаті світу в Мілані відмовилась потиснути руку переможеній росіянці.

«Ми звернулися до Міжнародної федерації фехтування, щоб її було знято. Зараз вона ще триває і в ці 60 днів, що вона дискваліфікована, не буде жодних змагань. Тому якщо не знімуть цю дискваліфікацію, то Ольга через 60 днів розпочне свій спортивний рік і братиме участь у всіх змаганнях», — пояснив очільник Мінмолодьспорту.

Міністр подякував Верховій Раді України за підтримку та звернення до парламентів та урядів демократичних держав світу, МОК та міжнародних спортивних федерацій із рішучим засудженням незаконної дискваліфікації української фехтувальниці та олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.