Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт під час виступу на засіданні Виконкому ЄОК 24 червня закликав до відкритої дискусії щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вадим Гутцайт поінформував учасників заходу – членів Виконкому ЄОК, про стан справ в Україні та спортивній сфері в умовах війни.

Він зазначив, що кожного дня цієї війни сфера фізичної культури і спорту України зазнає нових втрат. «З моменту повномасштабної військової агресії росії проти України наша спортивна спільнота втратила вже 317 спортсменів і тренерів. Постраждало 343 спортивних об’єкти, з яких 95 – повністю зруйновано», – повідомив Міністр.

При цьому він подякував всій спортивній спільноті за безпрецедентну допомогу і солідарність, яку надала європейська олімпійська родина українським атлетам і тренерам, дітям з самого початку повномасштабної війни, яку розв’язала рф проти України.

«Без перебільшення хочу сказати, що завдяки підтримці європейської спортивної спільноти спортивний потенціал Україна було збережено, і ми маємо можливість виступати на найбільших змаганнях Європи, серед яких Європейські юнацькі олімпійські фестивалі в Вуаккаті, Банській Бистриці, Фріулі-Венеції-Джулії», – заявив Вадим Гутцайт.

Міністр звернувся до національних олімпійських комітетів європейських країн скоординувати свої позиції і робити нові кроки у підтримці України на шляху до перемоги.

«Позиція української сторони залишається незмінною: спортсмени країн-агресорок мають бути відсторонені від участі у міжнародному спорті у будь-якому статусі, навіть нейтральному», – наголосив очільник профільного Міністерства та олімпійського руху в Україні.