Наша країна підготувала всю необхідну військову базу для приєднання до Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership). На цьому наголосив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко під час відеоконференції з послами країн-членів Альянсу, Представництвом НАТО в Україні.
«З військової точки зору Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне «домашнє завдання» на цьому напрямі, але роботу добре сплановано та її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу. На сьогодні в межах програми з НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія та Грузія. Очікую запрошення для України вже під час наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони», – зазначив Вадим Пристайко.
Він подякував представникам НАТО за послідовну підтримку України у реформі сектору оборони, зокрема впровадженні Річної національної програми, яка за змістом максимально наближена до Плану дій щодо членства в НАТО. Він також підкреслив, що Україна продовжує незмінний рух у напряму досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО, як це визначено нашою Конституцією.
«Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. Річна національна програма й Комплексний пакет допомоги НАТО для України слугують практичними інструментами, які допоможуть нам досягти цієї мети», – наголосив урядовець.
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