За перше півріччя цього року відділ рекрутингу, який організовано у Сєверодонецькому міському центрі зайнятості, отримав понад 150 вакансій. Найчастіше роботодавці звертаються до служби зайнятості з робітничими вакансіями. Серед найбільш затребуваних професій — будівельники.
Загалом у власній базі відділу рекрутингу понад 1600 резюме: це зареєстровані безробітні, претенденти, які не мають статусу безробітного, і фахівці, зайняті на ринку праці. Як повідомляє служба зайнятості, основне завдання спеціалізованого відділу — швидко підібрати фахівців, які мають професійні здібності та особистісні якості, необхідні для розв’язання завдань конкретної компанії.
Отже, з тих вакансій, які потрапили до відділу рекрутингу Сєверодонецького міського центру зайнятості, першу сотню вже укомплектовано. Фахівці впевнені, що такого успіху вдалося досягти завдяки тому, що спеціально для роботодавців розробили опитувальний лист. Обмін інформацією налагоджено з відділами рекрутингу центрів зайнятості інших областей — Харківським, Львівським, Луцьким.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»