Про це повідомила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в Києві на семінарі з економічного розвитку регіонів, інформує еizvestia.com.
«1,8% зростання у минулому році і 3%-ве зростання, яке ми прогнозуємо на 2017 рік», – сказала вона.
За словами заступника міністра, драйверами економічного зростання у 2017 році мають стати приплив інвестицій і збільшення експорту.
Додамо, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%. Державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання ВВП України на рівні 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2017 році у 2,5%.