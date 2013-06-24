Передаємо на фронт більше 270 ударних БпЛА від Армії дронів. Безпілотники українського виробництва «Вампір» оснащені тепловізорами, тож відмінно працюють та виявляють ворожі цілі в сутінках та вночі. А ще – ці дрони здатні піднімати вантаж до 15 кг. І ті «подарунки», які вони понесуть, точно не сподобаються окупантам.

Нагадаємо, від моменту старту проєкту «Армія дронів», який реалізують Держспецзв'язку, Генштаб ЗСУ та Мінцифри, вже придбали тисячі дронів, забезпечили ними понад 200 підрозділів та навчили 10 тисяч операторів.

Разом – до Перемоги. Слава Україні!