Одним з негативних чинників, що впливають на стан доріг загального користування, є руйнування їх транспортом, що перевищує допустимі вагові параметри. Стан дотримання норм обмеження пересування великовантажного транспорту перевірили під час рейду, в якому взяли участь представники департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА, Нацполіції, Служби автодоріг та управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області.
Як розповів заступник директора департаменту промисловості й розвитку інфраструктури Запорізької ОДА Роман Пісарев, під час літнього періоду обмежено рух великовагового транспорту, вага якого перевищує 24 тонниі навантаження на вісь якого перевищує 7 тонн при температурі повітря понад 28 С. На автодорогах загального користування у наявності є 56 місць відстою великовантажного транспорту. Проте не всі водії дотримуються введених правил.