Іноді на шкірі з’являються дрібні «павутинки» червоного, синього і фіолетового кольорів. Медики розповіли, чому так відбувається і як їх уникнути.
Зазвичай судинні сіточки з’являються на ногах, коли кровопостачання припиняє свою роботу в судинах і кров скупчується у венах і не тече назад до серця, іноді при цьому може виникати набряки. Варикозні вени і сіточки в основному з’являються у дорослих людей, і це є абсолютно нормальним, кажуть медики.
Фахівці розповіли, як можна запобігти утворенню «павутинки» та що необхідно робити, якщо цей недуг з’явився. Найголовнішим і дієвим методом є фізичні вправи. Не варто тягати важкі гантелі або спеціально записуватися в спортивний зал, невелика 15-20 хвилинна фіззарядка на всі групи м’язів, легко запобігає появі сіточки, а також підтримає фізичну форму. Ще варто більше рухатися, щоб кров рівномірно циркулювала по організму, і не слід забувати про масаж ніг.
Іноді сітка з судин жевріє, тому необхідно звернутися за допомогою до фахівця, він може прописати медикаментозне лікування або ж порадить звернутися до терапії. У подібних випадках допомагає склерозувальна терапія – в уражені ділянки шкіри вводиться ін’єкція, яка містить сіль, жирні кислоти і гліцерин, пробки в венах руйнуються і шкіра повертається в колишній вигляд. Є ще один метод – лазерна терапія. У цьому випадку на уражену ділянку шкіри направляють світловий пучок, який, як і в попередньому випадку, розбиває кров’яні згустки і нормалізує крововідтік.