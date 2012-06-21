Варикозне розширення вен (варикоз) - розширення і подовження вен (судин, що несуть кров до серця) у нижніх кінцівках з утворенням у них вузлів. Вузли в судинах утворюються в результаті патології венозних стінок, а також недостатності їх клапанів, внаслідок генетичного дефекту.
Варикозне розширення вен проявляється також при підвищенні венозного тиску.
Медики радять скористатися такими порадами при варикозі:
1. Починайте і закінчуйте день холодним душем
2. Пийте томатний сік на сніданок
3. Алое і мед в раціоні допоможуть поліпшити кровообіг і позбутися від тяжкості в ногах
4. Спіть з піднятими ногами, щоб захистити себе від варикозу
5. Перейдіть на дієту, багату на клітковину: насіння (гарбуза та соняшнику), зернові (овес, зародки пшениці, житній хліб), овочі (спаржа, гарбуз, буряк, артишоки, брокколі ), сочевиця, сухофрукти (фісташки та волоські горіхи), фрукти (яблука, папайя, ананас, полуниця).
Також лікарі – дієтологи назвали перелік продуктів, який нормалізує в організмі холестерин:
Свіжі фрукти
Свіжі овочі
Сухофрукти
Горіхи і насіння
Боби і горох.