Варикозне розширення вен (варикоз) - розширення і подовження вен (судин, що несуть кров до серця) у нижніх кінцівках з утворенням у них вузлів. Вузли в судинах утворюються в результаті патології венозних стінок, а також недостатності їх клапанів, внаслідок генетичного дефекту.

Варикозне розширення вен проявляється також при підвищенні венозного тиску.

Медики радять скористатися такими порадами при варикозі:

1. Починайте і закінчуйте день холодним душем

2. Пийте томатний сік на сніданок

3. Алое і мед в раціоні допоможуть поліпшити кровообіг і позбутися від тяжкості в ногах

4. Спіть з піднятими ногами, щоб захистити себе від варикозу

5. Перейдіть на дієту, багату на клітковину: насіння (гарбуза та соняшнику), зернові (овес, зародки пшениці, житній хліб), овочі (спаржа, гарбуз, буряк, артишоки, брокколі ), сочевиця, сухофрукти (фісташки та волоські горіхи), фрукти (яблука, папайя, ананас, полуниця).

Також лікарі – дієтологи назвали перелік продуктів, який нормалізує в організмі холестерин:

Свіжі фрукти

Свіжі овочі

Сухофрукти

Горіхи і насіння

Боби і горох.