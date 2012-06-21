Роздрібні ціни на автогаз, які за останні два тижні демонструє рекордне зростання у зв'язку з виниклим на ринку дефіцитом, можуть почати знижуватися тільки у другій половині — наприкінці вересня цього року, коли на ринок почнуть надходити нові великі партії скрапленого газу.
Таку думку озвучили аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко та заступник директора експертної організації на ринку нафтопродуктів «Консалтингова група А-95» Артем Куюн.
«Чекаємо у другій половині вересня. За цей час буде збільшено експорт з Росії та Білорусі, також потрібен деякий час, щоб закрити «дірку» (наявний дефіцит газу) і напрацювати постачання... У другій половині вересня можна очікувати, що ринок стабілізується та ціни підуть вниз», — сказав пан Куюн.
«Очікувати зниження роздрібних цін варто у третій декаді вересня. Тоді почнеться знижуватися попит та скраплений газ може почати надходити з інших напрямків — це морські поставки в порти Чорного моря і залізничні партії з Польщі та Румунії», — сказав пан Сіренко.
За оцінками Куюна, при незмінності всіх факторів, роздрібні ціни на газ можуть знизиться до 11—12 гривень за літр.
«У третій декаді — наприкінці вересня ціни на АЗС можуть знизитися до позначки середини літа — це 12—13 гривень за літр», — додав пан Сіренко.
За словами експертів, на сьогодні дефіцит газу оцінюється в 20—30 тисяч тонн на місяць, при загальному рівні споживання 150 тисяч тонн в місяць.