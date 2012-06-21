Уряд зможе переглядати тарифи на газ для населення кожні півроку в разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №90 від 21 лютого 2017 року, передає Урядовий портал.
Кабінет Міністрів України вводить такі нові поняття, як «газовий рік» (з 1 жовтня по 30 вересня) і «газове півріччя» (з 1 квітня по 30 вересня і з 1 жовтня по 31 березня).
Граничні роздрібні ціни на газ для населення і ТКЕ розраховуватиме Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Розрахунки проводитимуться за два місяці до початку кожного газового півріччя та оприлюднюватимуть на сайті міністерства.
Якщо поточні ціни на газ коливаються від розрахунків Міненерго у межах понад 10%, то Кабмін переглядає їх, якщо менше — то ціни залишаються незмінними.
Раніше уряд мав право переглядати тарифи кожного кварталу. Нові правила почнуть діяти з 1 квітня 2017 року.