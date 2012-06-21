Ціни на житньо-пшеничний хліб в Україні з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли на 20,9%, повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин на прес-конференції.
«Ціни на борошно першого ґатунку з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли на 12%, борошно житнє зросло в ціні на 4,5%, в той же час хліб пшеничний з борошна першого сорту подорожчав на 19% за рік, а хліб житньо-пшеничний — найбільш соціально орієнтований хліб подорожчав на 20,9%», — сказав пан Пендзин.
Він зазначив, що у вартості буханця хліба 50% займає борошно, все інше — це мінімальна заробітна плата, електроенергія і транспортні витрати.
«Ми повинні розуміти, що при зміні всіх цих складових ми будемо мати тенденцію зростання цін на хліб. І навіть за більш-менш стабільної ціни на борошно все одно ціни на цей продукт будуть зростати. Зараз ми можемо спостерігати, що кожен місяць хліб додає 1—1,5% до своєї ціни», — повідомив експерт.
Олег Пендзин додав, що ця тенденція є трохи тривожною, враховуючи те, що держава з липня відмовилася від регулювання цін на соціальні продукти харчування, зокрема на хліб.