В Україні цього місяця істотно зросте ціна на паливо через підвищення вартості на європейському ринку та коливання курсу валют. Про це повідомляє «Сегодня».
На думку заступника директора науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, ймовірність того, що гривня залишиться стабільною досить низька, тому водіям слід готуватися до того, що бензин і дизпаливо знову стануть дорожчими. Це залежить також від нового акцизу, який регламентований планом уряду з початку січня поточного року — саме він впливає на роздріб і базові показники.
Протягом останнього місяця всі АЗС переглянули тарифи, відповідно до яких літр палива А-92 здорожчав на 9 копійок, а А-95 — на 10. Незначно змінилася вартість А-95: всього на дві копійки, тоді як дизельне томливо додало в ціні на вісім копійок.
Заправити бак зі стандартним об’ємом (близько 48 літрів) коштувало раніше 1224 гривні, але у березні доведеться викласти 1229,76 гривень.
Зацікавлені у зростанні також ринкові оператори, яким вигідне підвищення після так званого «мертвого сезону», коли попит на паливо різко впав. Тепер вони намагатимуться створити націнки не менше 50 копійок на одному літрі.