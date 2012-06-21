В Україні цього місяця істотно зросте ціна на паливо через підвищення вартості на європейському ринку та коливання курсу валют. Про це повідомляє «Сегодня».

На думку заступника директора науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, ймовірність того, що гривня залишиться стабільною досить низька, тому водіям слід готуватися до того, що бензин і дизпаливо знову стануть дорожчими. Це залежить також від нового акцизу, який регламентований планом уряду з початку січня поточного року — саме він впливає на роздріб і базові показники.

Протягом останнього місяця всі АЗС переглянули тарифи, відповідно до яких літр палива А-92 здорожчав на 9 копійок, а А-95 — на 10. Незначно змінилася вартість А-95: всього на дві копійки, тоді як дизельне томливо додало в ціні на вісім копійок.

Заправити бак зі стандартним об’ємом (близько 48 літрів) коштувало раніше 1224 гривні, але у березні доведеться викласти 1229,76 гривень.

Зацікавлені у зростанні також ринкові оператори, яким вигідне підвищення після так званого «мертвого сезону», коли попит на паливо різко впав. Тепер вони намагатимуться створити націнки не менше 50 копійок на одному літрі.

Знай.ua 