У червні на споживчому ринку Львівщини 18 товарів мали нижчу, ніж середня по Україні, ціну. Зокрема, йдеться про хліб з борошна 1 ґатунку, хліб житній, житньо-пшеничний, сало, картоплю, капусту, олію соняшникову та цибулю, моркву, масло вершкове жирністю 72—73%, крупу гречану, молоко жирністю 2,5%, борошно пшеничне вищого ґатунку, сир м’який та цукор, яйце куряче, макаронні вироби та бензин марки А-95. Також ціна на сметану в Львівській області є однією із найнижчих в Україні.
ЦІНИ
Вартість продуктів на Львівщині — одна із найнижчих
У червні на споживчому ринку Львівщини 18 товарів мали нижчу, ніж середня по Україні, ціну. Зокрема, йдеться про хліб з борошна 1 ґатунку, хліб житній, житньо-пшеничний, сало, картоплю, капусту, олію соняшникову та цибулю, моркву, масло вершкове жирністю 72—73%, крупу гречану, молоко жирністю 2,5%, борошно пшеничне вищого ґатунку, сир м’який та цукор, яйце куряче, макаронні вироби та бензин марки А-95. Також ціна на сметану в Львівській області є однією із найнижчих в Україні.