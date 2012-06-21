За словами директора компанії «Трансгрупп» Володимира Назаренко, чинне законодавство дозволяє переглядати вартість проїзду вже при 10% зростанні вартості палива. Штовхають цінник вгору й дорожчання запчастини — їх частка в тарифоутворенні близько 25%.
Підвищувати вартість проїзду маршрутники планують почати з Києва і передмістя столиці. За словами самих перевізників, підвищення вартості проїзного талона — не примха компаній, а економічна необхідність. І уникнути подорожчання навряд чи вийде, передає segodnya.
Як розповів член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко, за найсприятливіших розкладах, ціна проїзду становитиме приблизно 8—9 грн.
— Уже зараз економічно виправданим є тариф у 12 грн. Якщо ціни на паливо і курс долара продовжить рости, компанії просто не зможуть не підняти розцінки, — каже пан Артеменко.