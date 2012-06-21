Сенат США передбачив 500 мільйонів доларів допомоги для України в безпековій та оборонній сферах і дав дозвіл на надання летальної зброї оборонного характеру для нашої держави. Це закріплено у проекті закону про бюджет США на потреби національної безпеки 2018 року. Цю новину повідомив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.
«Уперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі види оборонної зброї: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної та берегової охорони», — йдеться в повідомленні. До проекту також внесено положення, що дають змогу використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і Військово-Морських сил України.
«На жаль, питання про забезпечення України новими оборонними озброєннями спричинило гарячі дискусії в США на основі кількох міфів», — зауважив Петро Порошенко. За його словами, перший міф: американська зброя нібито змусить Росію спрямувати свою зброю на Донбас. «Але ж Росія ніколи не переставала цього робити», — пояснив Президент. Другий міф: американська зброя не врегулює ситуацію загалом. «Але це допоможе врегулювати її разом із санкціями й дипломатичним тиском», — навів він ще один аргумент. Третій міф: постачання американської зброї посилить напругу. «Але це й підвищить вартість російської агресії, адже перед обличчям такого потужного чинника стримування, як летальна американська зброя, Москва двічі подумає, перш ніж почати новий наступ», — аргументує український Президент.
Законопроект щодо бюджету США має затвердити підписом президент Дональд Трамп. Про важливість цього документа не лише для Сполучених Штатів, а й для України йтиметься під час зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа у Нью-Йорку.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»