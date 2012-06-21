Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер здійснив першу поїздку на Донбас. Офіційна делегація держдепартаменту США, яку він очолив, відвідала прифронтову Авдіївку, де зустрілася з українськими військовими, представниками військово-цивільної адміністрації й жителями міста. Американські чиновники побували у відремонтованій місцевій школі й на Авдіївському коксохімічному заводі.
«Наше головне завдання — відновити цілісність і суверенітет України», — заявив Курт Волкер в Авдіївці, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна. Згодом він поділився висновками і враженнями після поїздки на прес-конференції у Краматорську. На запитання журналістів, чи у США розуміють, що ситуація на Донбасі — це агресія Росії проти України, він сказав: «Так, ми бачимо, що відбувається, розуміємо, як цей конфлікт почався і як ним керують», заявив спецпредставник США. За його словами, саме тому дуже важливо, щоб США більше долучилися до врегулювання ситуації на Донбасі.
Курт Волкер уточнив, що Вашингтон хоче отримати «стратегічне розуміння цього конфлікту, щоб мати змогу рухатися далі і відновити територію. Це не конфлікт, а війна. Це криза, яку необхідно врегулювати якомога швидше», — наголосив спецпредставник США.
Учора Курт Волкер відвідав Київ, звідки вирушив до Франції, Бельгії, Австрії й Великобританії. Під час турне Європою, яке триватиме тиждень, спецпредставник американського держдепу проведе зустрічі у штаб-квартирах НАТО, ЄС та ОБСЄ.
Як повідомляли раніше, Курт Волкер — перший в історії спецпредставник США з переговорів щодо України. Про його призначення стало відомо перед зустріччю президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним під час саміту «Великої двадцятки» у Гамбурзі на початку липня.
Українське МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з активізацією агресивних дій Росії на Донбасі й інтенсивними обстрілами з боку російських гібридних військ, зокрема із застосуванням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, розповсюдженій його прес-службою.
«Розцінюємо дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму «хлібного перемир’я», яке, за домовленістю в межах тристоронньої контактної групи, мало тривати з 24 червня по 31 серпня», — йдеться у заяві. Лише за три дні 18—20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення зазнали 15 військових і двоє цивільних.
Зовнішньополітичне відомство вимагає від Москви негайно припинити збройні провокації, «які збільшують кількість жертв і руйнування інфраструктури регіону, й розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за мінськими домовленостями». В МЗС висловили сподівання, що міжнародне співтовариство, зокрема країни, залучені до мирного врегулювання, продемонструють «чітку реакцію у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі» і посилять тиск на Москву.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»