Цими днями фонди Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького поповнено цінним експонатом. Віднині тут зберігатимуть бронзове погруддя правителя Василя III, яке в грудні минулого року правоохоронці Сумщини вилучили в провідника поїзда сполученням Кишинів — Москва, який намагався вивезти статуетку до Росії для реалізації тамтешнім колекціонерам.
Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, за результатами експертизи погруддя, виготовлене в середині ХІХ століття фабрикою Шопена (м. Санкт-Петербург) у складі унікальної колекції кабінетної бронзи, визнано культурною цінністю, яка має художнє та історичне значення. Її вартість на чорному ринку становить три тисячі доларів США. Відповідно до рішення Ямпільського районного суду Сумської області вилучений раритет передано до музею, а зловмисника визнано винним у скоєнні контрабанди і оштрафовано.
До слова, впродовж останніх років за матеріалами Управління СБУ в Сумській області до музеїв України передано низку культурно-мистецьких раритетів. Серед них — так званий Лебединський скарб, виявлений ще два десятиліття тому і який складається з понад 2 тисяч золотих та срібних виробів часів Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Пруссії, Саксонії, Норвегії, Польщі, Туреччини. Серед повернутих державі цінностей — ікони, музичні інструменти, золоті вироби часів скіфської культури тощо. Все це представлено в музеях України для широкого загалу.