Українець Василь Ломаченко 5 серпня у Лос-Анджелесі боксуватиме проти колумбійця Мігеля Маррьяги.

Про це повідомляє ESPN.

Маррьяга на професійному ринзі провів 27 боїв, здобув 25 перемог (21 нокаутом) та зазнав 2 поразок.

Колумбієць у квітні програв в титульному бою чемпіонові світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) мексиканцю Оскару Вальдесу.

Ломаченко є чемпіоном світу WBO з другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Попередній бій українець провів 29 квітня і нокаутував американця Джейсона Сосу. 