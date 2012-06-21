Українець Василь Ломаченко 5 серпня у Лос-Анджелесі боксуватиме проти колумбійця Мігеля Маррьяги.
Про це повідомляє ESPN.
Маррьяга на професійному ринзі провів 27 боїв, здобув 25 перемог (21 нокаутом) та зазнав 2 поразок.
Колумбієць у квітні програв в титульному бою чемпіонові світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі (до
Ломаченко є чемпіоном світу WBO з другій напівлегкій вазі (до
Попередній бій українець провів 29 квітня і нокаутував американця Джейсона Сосу.