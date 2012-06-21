Український чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) піднявся на одну позицію в рейтингу pound-for-pound за версією авторитетного американського журналу The Ring.
У цьому рейтингу є боксери всіх вагових категорій.
Тепер українця випереджають тільки три боксери - чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд, гегемон середнього дивізіону Геннадій Головкін і екс-абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Свій останній бій Ломаченко провів 6 серпня в Лос-Анджелесі на арені Microsoft Theater. Українець переміг колумбійського претендента Міґеля Марріаґу (25-3, 21 КО).
Топ-10 рейтингу журналу The Ring:
1. Андре Ворд (США, напівважка вага)
2. Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага)
3. Теренс Кроуфорд (США, перша напівсередня вага)
4. Василь Ломаченко (Україна, напівлегка вага)
5. Ґільєрмо Ріґондо (Куба, друга найлегша вага)
6. Сергій Ковальов (Росія, напівважка вага)
7. Сауль Альварес (Мексика, середня вага)
8. Майкі Ґарсія (США, легка вага)
9. Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша вага)
10. Еррол Спенс (США, напівсередня вагя)
Наступний бій Ломаченка запланований на 9 грудня цього року і повинен пройти в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Суперником українця стане чемпіон WBA і IBO у другій найлегшій вазі Ґільєрмо Ріґондо (17-0, 11 КО).