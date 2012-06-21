Українець Василь Ломаченко увійшов до топ-5 найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring. У новому рейтингу авторитетного американського видання чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO займає п'яту позицію, незалежно від категорії.
Очолює рейтинг американець Андре Ворд, який минулими вихідними виграв технічним нокаутом у Сергія Ковальова та відстояв свої титули у напівважкій вазі. Росіянин перебуває на сьомому рядку.
Другу позицію у списку посідає Генадій Головкін з Казахстану, третю – нікарагуанець Роман Гонсалес, четвертим йде американець Терренс Кроуфорд.
Нагадаємо, українець Василь Ломаченко став кращим боксером 2016 року за версією авторитетного боксерського видання Вoxingnews24.