Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко отримав з рук свого промоутера Боба Арума престижну нагороду авторитетного порталу World Boxing News «Боксер року». Як повідомляє портал, 2016-го 29-річний українець здобув дві видатні перемоги на профірингу — над Романом Мартінесом та Ніколасом Волтерсом.
«Відвідувачі World Boxing News віддали Ломаченкові 37 відсотків голосів. У британця Карла Фремптона 23 відсотки, у філіппінця Менні Пак’яо — 21, у американця Теренса Кроуфорда — 13», — зазначено у повідомленні.
Сам Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) розчарований тим, що не зміг отримати бій проти Орландо Салідо (43-13-4, 30 KO, 1 NC). Адже саме мексиканець завдав українцеві єдиної поразки на професійному рингу.
«Наскільки мені відомо, все йшло добре. Орландо був згоден провести реванш, і вже була якась угода на цей поєдинок. Та згодом усе несподівано змінилося, і Салідо вже не захотів битися. Але таке життя. Хочу бій із Салідо, але це залежить не від мене. Побачимо, як складеться», — цитує українця xsport.ua з посиланням на boxingscene.
А наступний бій Василь Ломаченко проведе проти Джейсона Соси (20-1-4, 15 KO). Цей поєдинок відбудеться у квітні в передмісті Вашингтона. Цікаво, що суперник нашого боксера вже встиг відмовитися від пояса регулярного чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.
За словами президента Всесвітньої боксерської асоціації Жилберто Мендоси, таке рішення Соси продиктоване бажанням провести бій із чемпіоном світу WBO в цій ваговій категорії Василем Ломаченком.
З огляду на бажання WBA залишити в кожній вазі по одному чемпіонові, позбувшись від приставок «супер», «тимчасовий» і «регулярний» (Соса був обов’язковим претендентом на бій з Хесреелом Корралесом, що володіє титулом «суперчемпіона») рішення Соси задовольнили. А сам він вважає, що бій з українцем, який транслюватимуть на телеканалі HBO, дає йому змогу не лише поліпшити статки, а й вплинути на подальшу кар’єру.
Василеві ж для подальшого кар’єрного зростання потрібні якомога сильніші суперники.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»