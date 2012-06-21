Василь Шевчук з Тернопілля взимку плаває у водоймі, бігає босоніж у шортах, занурюється у сніг, відтискається на двох пальцях двох рук на ножах, цвяхах. Нинішня зима була 26-ю, відколи він випробовує можливості власного тіла.
Захоплення в нього з’явилося випадково. Спочатку захотілося у переддень нового року скупатися в холодній водоймі. Це справило на нього велике враження. Тоді вирішив довкола себе згуртувати місцевих любителів загартування, зимового плавання. Створив громадську організацію, подбав про облаштування відкритого басейну з чистою проточною водою, тренажери. В перші роки майже пів сотні людей збиралися там узимку прийняти водні процедури, взяти участь у запливах.
Родина спочатку не розуміла його великого зацікавлення зимовим плаванням, бігом. Але з часом і дружина, і діти спробували крижаної води. Тепер, щоправда, відійшли від моржування. «Я хотів довести, що можна купатися у водоймі просто неба, бігати десятки кілометрів узимку босоніж, занурюватися у сніг», — розповідає пан Василь. І довів. До того ж, навіть рекордами. У його активі сім таких досягнень. Його ім’я вписали в Національний реєстр рекордів України та шість — у Книгу рекордів Тернополя.
Два роки тому пан Василь без взуття у шортах пробіг навколо Тернопільського ставу дев’ять кілометрів за 1 годину 14 хвилин. Йому тоді вручили сертифікат Тернопільського реєстру рекордів. Торік у грудні атлет вирішив результат покращити на пересіченій місцевості. То будо чергове досягнення в номінації «Біг на відстань 27 кілометрів з перепадом висоти майже 570 метрів босоніж з оголеним тулубом».
У січні 2019 року побив рекорд з найтривалішого перебування людини під снігом. Був одягнений лише у шорти, а обличчя накрив капелюхом, і таким його закопали у кучугуру. 20 хвилин і 6 секунд Василь Шевчук пробув цілком зануреним у сніг.
Хоростківський атлет дивує й іншими рекордами. Відтиснувся від підлоги на двох пальцях за хвилину понад 60 разів. Захоплення у людей викликає й коли він відтискається у такий спосіб на цвяхах, ножах.
Які рекорди, турніри, спортивні заходи видалися Василеві Володимировичу найважчими? У лютому 2013 року у Севастополі на змаганнях проплив 1,5 кілометра, каже, був тоді чимало часу в холодній воді.