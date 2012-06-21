Президент України Петро Порошенко присвоїв загиблому в АТО оперному співаку Василю Сліпаку звання «Герой України»посмертно. Про це йдеться у Твіттері Глави держави.
«Присвоїв звання Герой України оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції Гідності та війни на Донбасі Василю Сліпаку посмертно», —йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вихованець львівського хору хлопчиків «Дударик» та консерваторії імені Лисенка Василь Сліпак виступав на найпрестижніших сценах світу, став солістом Паризької національної опери.
Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, був учасником Майдану, а згодом став волонтером та бійцем Добровольчого українського корпусу «Правого сектору» з позивним «Міф». Загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера під час бою у селищі Луганське Донецької області. Похований поряд із загиблими в АТО львів’янами на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.