Своїми діями учасники блокування руху залізничного транспорту на лінії розмежування з окупованими територіями блокують не бойовиків, а передовсім шкодять всій державі. Про те, що такої позиції дотримуються як Президент, так і Прем’єр-міністр, стало зрозуміло під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Адже загрози розповсюджуються не лише на енергетичну сферу. «Вони «захищають» українську металургію від українського ж коксу, родини — від тепла, оселі — від світла, українців — від робочих місць, а українську гривню — від стабільності», — пояснив Президент.