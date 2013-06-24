Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Відтепер можливе навчання за професією «сапер».

«Підготовка спеціалістів з розмінування допоможе, з одного боку, відновленню економіки, а з іншого — соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя або в той чи інший спосіб постраждали під час війни», — прокоментувала перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Навчання за професією К«сапер» в Україні здійснюватимуть у восьми закладах освіти для таких категорій громадян: внутрішньо переміщені особи; учасники бойових дій; звільнені з військової служби; 45+ років; люди, які зазнали поранення внаслідок війни; особи з інвалідністю; люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відтепер людина, яка належить до цих категорій, має професійно­технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер номіналом до 27 000 гривень та пройти відповідне навчання, повідомляє Мінекономіки.