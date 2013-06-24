Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Відтепер можливе навчання за професією «сапер».
«Підготовка спеціалістів з розмінування допоможе, з одного боку, відновленню економіки, а з іншого — соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя або в той чи інший спосіб постраждали під час війни», — прокоментувала перший віцепрем’єрміністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Навчання за професією К«сапер» в Україні здійснюватимуть у восьми закладах освіти для таких категорій громадян: внутрішньо переміщені особи; учасники бойових дій; звільнені з військової служби; 45+ років; люди, які зазнали поранення внаслідок війни; особи з інвалідністю; люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Відтепер людина, яка належить до цих категорій, має професійнотехнічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер номіналом до 27 000 гривень та пройти відповідне навчання, повідомляє Мінекономіки.