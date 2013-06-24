Уряд спрощує умови отримання службового житла для медичних працівників прифронтових областей та сільської місцевості. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Медики прифронтових громад щодня працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах. Переконалася в цьому під час поїздки до Херсона. Завдання уряду — забезпечити їм максимальну підтримку», — зазначила очільниця уряду.

За її словами, для медиків комунальних лікарень Херсонщини, які переїхали з тимчасово окупованих територій, держава купуватиме житло. Крім того, скасовано вимоги щодо стажу роботи. Отримати службову квартиру чи будинок можна буде незалежно від того, скільки часу людина працює в закладі.

Уряд розширив програму службового житла для міст Миколаївської області, зокрема й на обласний центр, де кадровий дефіцит залишається гострим. Норми площі житла узгоджено з програмою «єОселя». Торік уряд вже розширив можливості цієї програми для медиків, які працюють у сільській місцевості.

«І надалі створюватимемо належні умови для роботи медичних працівників, особливо у прифронтових громадах. Адже це означає стабільний доступ до медичної допомоги для тисяч людей, які живуть і працюють поряд із лінією фронту», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.