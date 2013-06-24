Україна сподівається на подальшу фінансову підтримку міжнародних партнерів, основне завдання Платформи донорів на 2024 рік — саме мобілізація бюджетного фінансування. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вступному слові на сьомому засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

Глава уряду подякував Керівному комітету та всім членам платформи за надзвичайну підтримку України. Зокрема, від партнерів наша держава одержить у 2023 році понад 40 мільярдів доларів бюджетної підтримки.

«Ця значна допомога відіграла важливу роль у тому, щоб наш уряд міг фінансувати такі важливі видатки, як пенсії, охорона здоров’я, освіта, соціальні програми та пільги. Ці кошти допомогли Україні вистояти та перенаправити внутрішні ресурси на фінансування нашої військової та оборонної спроможності», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив підтримку міжнародних фінансових організацій — Світового банку й МВФ. Зокрема, триває програма з Міжнародним валютним фондом на 15,6 мільярда доларів як частина пакета міжнародної підтримки обсягом 122 мільярди доларів.

«Для нас дуже важливо, щоб бюджетна підтримка була ритмічною та своєчасною. Це дає нам змогу забезпечити економічну та фінансову стабільність, а також продовжувати програми соціальної та гуманітарної підтримки наших людей», — підкреслив глава уряду.

У цьому контексті Денис Шмигаль запропонував розглянути ще одне стратегічне питання — розширення платформи.

«Це може стати ефективним інструментом для мобілізації додаткової допомоги. Залучення більшої кількості країн-партнерів, готових взяти на себе зобов’язання щодо бюджетного фінансування України, життєво важливе», — цитує слова Прем’єр-міністра Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Глава уряду наголосив, що попри повномасштабну війну в Україні тривають реформи і є готовність виконувати численні зобов’язання в межах домовленостей та рекомендацій партнерів.