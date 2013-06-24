Повномасштабна війна показала, наскільки потужне жіноче лідерство в Україні — у волонтерстві, відбудові, політиці, громадській діяльності та захисті своїх родин та дітей.

На цьому наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович на Всеукраїнському форумі «Жіноче лідерство під час війни». Вона також розповіла, що Мінсоцполітики робить для підтримки рівних прав чоловіків і жінок у нашій країні.

«Передовсім продовжуємо створювати програмні системні документи, які дають змогу розвивати гендерну рівність в Україні. Ключовий із них — Стратегія рівності прав чоловіків і жінок, ухвалена до 2030 року. Ми внесли в документ багато аспектів, які містять виклики на повномасштабне вторгнення. Також ми змінили план заходів до стратегічного документа «Жінки. Мир. Безпека», які посилюють жіноче лідерство, гендерну рівність і дають змогу жінкам розвиватися в усіх сферах», — зазначила Оксана Жолнович.

Вона констатувала, що складна економічна ситуація у країні негативно позначається на доходах населення, особливо це відчувають родини, де є жінки з дітьми. Тому, за її словами, Мінсоцполітики за підтримки міжнародних організацій збільшує можливості до соціальної допомоги та розвиває проєкти, спрямовані на підвищення економічної самостійності жінок.

«На жаль, величезна кількість так званих типових жіночих робіт нині низькооплачувані. І ми розуміємо, що гендерний розрив в оплаті праці існує дотепер», — розповіла вона.

Оксана Жолнович підкреслила важливість соціальної сфери, яка набула особливої ваги в контексті викликів повномасштабної війни. Адже на сьогодні фактично дві третини громадян України потребують соціального супроводу та психосоціальної підтримки.

«Роль фахівців, які працюють у цій галузі, посилюється — вони мають отримувати за свою працю гідний дохід. Тому ми змінюємо правила та підходи до оплати праці соціальних працівників, більшість із яких — жінки», — підкреслила міністр.

Окремо вона зупинилася на ролі Мінсоцполітики у процесі трансформації волонтерства в Україні в системне явище. На її переконання, Україна — унікальний приклад волонтерської активності і згуртованості. Проте воно потребує впорядкованості й системності.

«Тому ми хочемо створити осередки волонтерських активностей у центрах життєстійкості, які запрацюють у громадах України. У цих центрах українці зможуть навчатися волонтерства, здобувати необхідні навички, підвищувати кваліфікацію, координуватися. Жіноча роль тут також буде дуже великою, адже жінки нині беруть на свої плечі різноманітні волонтерські ініціативи в напрямах забезпечення й армії, і цивільного населення», — цитує Оксану Жолнович офіційний сайт Мінсоцполітики.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»