У Міністерстві закордонних справ відбувся захід «Між Брюсселем і Торонто: забезпечення безперервності роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», організований у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Захід об’єднав представників уряду, державчленів коаліції, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Учасники обговорили подальший розвиток коаліції, її стратегічні пріоритети і спільні кроки для повернення, захисту та реінтеграції українських дітей, які постраждали внаслідок російського вторгнення.
На засіданні керівник ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Максим Максимов подякував представникам державчленів коаліції за підтримку і відзначив підсумки спільної роботи. За його словами, після високорівневої зустрічі коаліції у Брюсселі додому вдалося повернути ще 250 українських дітей.
Перший заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець зазначила, що повернення — це лише перший крок, далі — не менш важливий етап реінтеграції дитини.
За підсумками дискусії було оголошено про початок консультацій щодо підготовки порядку денного Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на 2026—2027 роки, повідомляє Мінсоцполітики.