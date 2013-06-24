У Міністерстві закордонних справ відбувся захід «Між Брюсселем і Торонто: забезпечення безперервності роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», організований у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Захід об’єднав представників уряду, держав­членів коаліції, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Учасники обговорили подальший розвиток коаліції, її стратегічні пріоритети і спільні кроки для повернення, захисту та реінтеграції українських дітей, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

На засіданні керівник ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Максим Максимов подякував представникам держав­членів коаліції за підтримку і відзначив підсумки спільної роботи. За його словами, після високорівневої зустрічі коаліції у Брюсселі додому вдалося повернути ще 250 українських дітей.

Перший заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець зазначила, що повернення — це лише перший крок, далі — не менш важливий етап реінтеграції дитини.

За підсумками дискусії було оголошено про початок консультацій щодо підготовки порядку денного Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на 2026—2027 роки, повідомляє Мінсоцполітики.