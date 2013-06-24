Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін взяв участь у зустрічі міністрів соціальної політики країн ЄС в Ірландії, присвяченій подоланню бідності та соціального виключення. Виступаючи в день, коли росія знов атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Одесу та інші українські міста, міністр наголосив: соціальний захист під час війни — не просто напрям державної політики, а життєво важливий інструмент захисту життя людей, їхньої гідності та стійкості.

Міністр наголосив, що війна показала багатовимірність бідності. Вона рідко спричинена лише низьким доходом — частіше виникає через поєднання втрати житла, безробіття, інвалідності, вимушеного переміщення, травми та обмеженого доступу до базових послуг. Саме тому Україна будує більш інтегровану та людиноцентричну систему соціального захисту. Зокрема, базова соціальна допомога має стати не просто програмою виплат, а точкою входу до комплексної підтримки — із послугами зайнятості, розвитком навичок, доглядом за дітьми, освітою, соціальними послугами та професійним веденням випадку.

Окремо Денис Улютін наголосив, що Україна підтримує розвиток моделі соціальної оренди замість безстрокової залежності від дорогих схем розміщення.

Міністр представив гуманітарний рахунок як механізм, що дасть змогу міжнародним гуманітарним ресурсам працювати через національні системи України. Він сприяє ефективному спрямуванню у співпраці з донорами та міжнародними партнерами екстреної грошової допомоги, підтримуючи вразливі домогосподарства або організації тимчасового розміщення, відновлення соціальної інфраструктури.