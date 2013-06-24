Надзвичайно важливо, щоб після цієї війни з Росією Україна отримала нову структуру безпекових гарантій, яка б запобігала повторенню сьогоднішньої ситуації. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у відеозустрічі Atlantic Council.

Він закликав світову спільноту об’єднатися заради напрацювання такого механізму.

«Дайте світу таку модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливості провадити агресивну політику. Не тільки після завершення активної фази бойових дій на території України», – сказав він.

Водночас Андрій Єрмак застеріг від схиляння до конфігурації, яка б поставила під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.

«Нас не влаштовує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Агресор має бути позбавлений змоги напасти знову. Тому ми закликаємо наших партнерів і союзників до пошуку формату, який би працював ефективно й довго», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Він зауважив, що Україна добре засвоїла уроки Будапештського меморандуму і заплатила за це дуже дорого – життями людей.

«Ця війна остаточно зруйнувала стару систему міжнародної безпеки. І хто не бачить цього – просто сліпий. Потрібно вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її учасником, а й засновником і провідним учасником. І ми продовжуємо дуже дорого платити за це право. Тепер час платити агресору», – додав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що в межах двосторонніх консультацій з Росією Україна залучає своїх партнерів, які могли б стати гарантами безпеки. На його думку, серед гарантів безпеки України мають бути постійні члени Ради Безпеки ООН плюс Німеччина й Туреччина. Крім того, зараз залучаються Ізраїль, Канада, сьогодні стало відомо про приєднання Італії.

«Раді повідомити, що в цьому списку ми також раді вітати Італію. Думаю, що чим більшим буде список потенційних гарантів, тим краще», – наголосив Андрій Єрмак і висловив переконання, що в цьому списку можуть бути не лише сусіди України.

Андрій Єрмак також закликав до посилення реальних санкцій проти Росії, їх неухильного дотримання та впровадження механізмів, які виключатимуть участь міжнародних компаній у тих чи інших російських проектах в обхід обмежень, ембарго на російські енергоносії та закриття можливості «сірого» й «чорного» імпорту до Росії через країни ОДКБ та Євразійського союзу.

Керівник Офісу Президента вкотре наголосив: у цій війні, яка є справді народною, Україна не поступиться ні суверенітетом, ні своїми територіями, саме тому тримається вже місяць.

Водночас Андрій Єрмак закликав світову спільноту не допустити зруйнування і знекровлення України, адже тоді наша держава перестане бути тим, чим є сьогодні – бастіоном європейської фортеці.

Щоб вистояти в цій війні та відбити агресію Росії, Україна потребує конкретних речей, про які українська влада змушена постійно нагадувати, констатував керівник Офісу Президента. Зокрема, йдеться про обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу, подальше бойове озброєння, яке стане доброю підтримкою бойового духу українського народу.

Також Андрій Єрмак зауважив, що вагомим буде й закрите українське небо, що у базовому варіанті можна зробити шляхом передачі Україні винищувачів і далекобійних систем ППО.

Керівник Офісу Президента констатував: переважна більшість громадян США та інших західних країн виступає за збільшення підтримки України, що підтверджують багатотисячні мітинги в різних куточках нашої планети, які відбуваються майже щодня.

«Зокрема, вони підтримують військову допомогу. Кількість таких людей щодня зростає. Настав час політикам якнайшвидше дослухатися до думки власних народів. Успіхи Росії забезпечує страх. Саме він спонукає до подальшої агресії. Її стримує лише рішучість. Саме час проявити цю рішучість. Не піддавайтеся на шантаж. Не піддавайтеся паніці. Не поступайтеся терористам. Україна чинитиме опір, Україна продовжить боротьбу. Не лише проти агресора, а й за майбутнє, за надійні гарантії повоєнної безпеки», – резюмував Андрій Єрмак.