Прокуратура Черкаської області просить батьків уберегти дітей від гри «Синій кит». Чиновники опублікували звернення на сайті.
Багато українських підлітків вже постраждали від суворих умов гри, заявляють у прокуратурі.
Популярність серед підлітків цієї гри правоохоронці називають загрозливою, а саму гру смертельною.
«У гри багато назв: «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20», але результат завжди однаковий — самогубство дитини. За правилами, дитина повинна виконувати різноманітні квести, пов’язані із заподіянням собі шкоди», — кажуть правоохоронці.
Окрім цього, діти почали долучатися до небезпечної гри під назвою «Зникни на 24 години», суть якої полягає в тому, що підліток повинен піти з дому та не давати про себе знати добу.
Прокуратура просить батьків підвищити увагу до психологічного стану підлітків, не допустити їхньої участі у таких іграх.
Чиновники просять батьків перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти дітям постійно сидіти у соцмережах і організовувати їм дозвілля.