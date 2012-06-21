Астрономи продовжують досліджувати дані, зібрані на кометі 67Р / Чурюмова-Герасименко європейським космічним апаратом Rosetta, йдеться на Naked Science.
У 2014—2016 роках, коли зонд зближувався з кометою, траєкторія 67Р проходила через внутрішні області Сонячної системи, і комета проявляла помітну геологічну активність.
На ній виростали тріщини, руйнувалися скелі, перекочувалися камені — констатують вчені з команди Rosetta в журналі Nature Astronomy.
Астрофізик з Падуанського університету (Італія) Мауріціо Пайола з колегами розповідає, що наближаючись до Сонця, комета 67Р / Чурюмова-Герасименко відчуває чимраз сильнішу дію його випромінювання, бомбардується швидкими частинками і нагрівається.
Все це призводить до суттєвих змін на її крижаній поверхні — змін, які передбачалися і раніше, але завдяки роботі зонда Rosetta вперше спостерігалися безпосередньо.
Річ у тім, що комета Чурюмова-Герасименко складається з окремих «злиплих» пористих фрагментів, і більшу частину її обсягу становить порожнеча.
Сам крижаний матеріал ядра багатий водним льодом, але містить й інші речовини, у тому числі вуглекислий газ.
Наближаючись до Сонця, частина крижаного матеріалу переходить із твердої фази відразу в газоподібну і розсіюється у космічному вакуумі.
Це призводить до видимих перебудов на поверхні комети. Зокрема, камери Rosetta зафіксували, як фрагмент вагою близько 130 тис. тонн змістився по ядру приблизно на 140 метрів, до того ж перед початком цього руху були відзначені викиди речовини з поверхні біля цієї скелі.
Крім того, нагрів сонячної сторони 67Р прискорив і її обертання. Це призвело до посилення відцентрових сил і ще більш прискорило зміни на поверхні комети.
Ще в серпні 2014 року на перемичці, що з'єднує дві частини ядра, утворилася тріщина.
До грудня вона витягнулася вже на 500 метрів і розширилася до 30 метрів, а влітку 2016 р паралельно їй з'явилася друга тріщина довжиною до 300 метрів.
На думку вчених, кометі Чурюмова-Герасименко залишилося недовго існувати — через деякий час вона розколеться на два уламки.