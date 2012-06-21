Можливо, хтось вважає, що страшніше коронавирусу – хвороб немає. Однак історія показує, що в усі часи існування людини, віруси постійно випробували нас на міцність. Варто знати, що більшість вірусів не піддаються дії жодних препаратів, залишаючись поруч з нами назавжди. Серед найбільш згубних для людини, і тих, що відрізняються підвищеним ступенем виживання і стійкості до існуючих засобів, експерти виділяють 5 найбільш небезпечних вірусів.

Вірус віспи

За даними епідеміологів, смертність від вірусу віспи в деяких регіонах планети становила від 30 до 70%. Небезпека вірусу полягає в тому, що передається повітряно-крапельним шляхом, а так само через предмети хворої людини. У хворої людини спочатку піднімалася температура, з'являвся головний біль. Через кілька днів ці симптоми зникали, а натомість – з'являлося безліч вузликово-пузирчастих висипань, що залишають після себе рубці. Враження тканин трахеї, бронхів і альвеол, з подальшим накопиченням вірусу в легенях, і нарешті ураження всіх органів і систем призводило до неминучої загибелі людей. Лише в кінці 17 століття вдалося створити вакцину, яка змогла зупинити поширення смертельного захворювання.

Свинячий грип – вірус H1N1.

Цей вірус порівняно молодий. Вперше про нього стало відомо в 2009 році, коли серед домашніх свиней на території Мексики (США) були виявлені хворі тварини. Вірус також передається повітряно-крапельним шляхом і через особисті речі хворого. Найбільш небезпечні для людини ускладнення, викликані цим вірусом. Епідемія свинячого грипу торкнулася 214 держав, і забрала понад 18 000 людських життів.

Вірус Ебола

Вперше з цим вірусом люди зіткнулися в 1976 році на території Заіра. До людини він потрапив при вживанні в їжу м'яса інфікованих цим вірусом кажанів. Для зараження цим вірусом потрібет тісний контакт між хворою і здоровою людиною Основними симптомами хвороби є лихоманка, жовтяниця, ниркова недостатність. Несвоєчасне надання медичної допомоги призводить до смерті людини. Варто знати, що під час епідемії 2013-2016 років, на території Гвінеї, Сьєрра-Леоне і Ліберії померло понад 11 000 осіб.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини викликає ураження імунної системи, в результаті чого організм втрачає здатність протистояти різним інфекціям. Основні шляхи передачі: статевий, через кров, від матері до дитини. Через деякий час (іноді навіть через 15 років після інфікування) у людини розвивається кінцева стадія захворювання – СНІД. За даними експертів, в 2018 році було виявлено 38 мільйонів осіб інфікованих ВІЛ.

Коронавірус

Вперше вид коронавірусів був виявлений у 60-х роках минулого століття. Нині вчені визначили 39 видів цього вірусу. Найбільш небезпечними до теперішнього часу вважалися атипова пневмонія (смертність – 10%) і Близькосхідний респіраторний синдром (смертність – близько 40%).

В кінці минулого року нашу планету накрила нова епідемія COVID-19, яка потім набула масштабів пандемії. Нині в світі налічується понад 12 мільйонів інфіковних коронавірусом, від COVID-19 померло понад 500 тисяч осіб.

Вчені вважають, що коронавірус – не останній представник смертельних вірусів. Людству ще належить зіткнутися з багатьма різновидами вірусів. Але основну проблему вчені вбачають у тому, що стикаючись кожен раз з новим видом вірусу, людство виявляється не готовим до такої зустрічі. Саме з цієї причини, вчені всього світу закликають вкладати кошти в розвиток медицини та науки в усіх сферах. Ну а від нас вимагається поки дотримання заходів особистої гігієни: мити руки з мило і обмежувати тісні контакти один з одним.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»