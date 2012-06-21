Група дослідників зі Швеції назвала чотири головні чинники, безпосередньо пов’язані зі збільшенням тривалості людського життя. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на видання журналу внутрішньої медицини.
Науковці вважають, що важливими чинниками, що допоможуть досягти глибокої старості, є регулярна фізична активність, відмова від куріння, помірне вживання спиртних напоїв, а також збалансована за вмістом поживних речовин і вітамінів дієта.
У дослідженні взяли участь понад 33 тисячі чоловіків і 30 тисяч жінок у віці від 45 до 83 років.