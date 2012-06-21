Названо несподівану користь часнику і на думку фахівців цей вид спецій може не тільки позбавити людину від деяких видів онкологічних захворювань, але і проблем із серцево-судинною системою.
Група вчених з Ноттінгемського університету (Великобританія) провела дослідження щодо властивостей часнику і з'ясувала, що він може позбавити людей від низки небезпечних захворювань, у тому числі і серйозних, як, наприклад, онкологія.
Як з'ясували вчені, результати дослідження яких були опубліковані в журналі Trends in Pharmacological Sciences, часник, в залежності від способу приготування, здатний знизити ризик розвитку онкологічних захворювань, діабету другого типу і серцево-судинних захворювань, а також зміцнити здоров'я.
Під час дослідження з'ясувалося, що сірковмісні компоненти, які присутні в часнику, допомагають змінити в тканинах і клітинах число сигнальних молекул газоподібних речовин, що викликають біохімічні та фізіологічні процеси і, крім того, беруть участь в їх регуляції.
Варто зазначити, що до єдиної думки щодо способу приготування часнику, що допомагає позбавити людину від різних захворювань дослідники ще не дійшли.