Науковці розповіли про п'ятьох тварин, які є достатньо розумними та мають низку цікавих навичок.
Про це повідомляє видання Tech Times.
Нещодавно, дослідники швецького Університету Лунда виявили, що ворони можуть планувати майбутнє, адже під час тестів вони зробили певний вибір, який вказував, що птахи можуть планувати майбутнє поза їхнім безпосереднім баченням сенсорного контексту. Науковці також встановили, що ці тварини здатні до самоконтролю.
До списку тварин-розумників увійшли білки завдяки своїй здатності пам'ятати місцезнаходження тисяч горіхів, які вони ховають на зиму. Білки також мають навики дурити ворогів, прикидаючись перед ними, що вони ховають горіхи, хоча насправді їхні запаси знаходиться в іншому місці.
Достатньо розумними виявилися і свині, які, зокрема, здатні вивчити концепцію дзеркальних відображень всього за кілька годин у віці шести тижнів. Вони також можуть проявляти емпатію, розуміти емоції, вирішувати головоломки, вивчати просту мову символів і навіть мати кращих друзів.
Як пише видання, восьминоги настільки розумні, що від цього стає моторошно. Крім того, що вони можуть фізично маніпулювати своїми м'якими м’язами, щоб відкрити банки, у них дуже розвинутий інтелект. Також з'ясувалися, що ці істоти здатні фактично переписувати свою ДНК, щоб адаптуватися до навколишнього середовища.
До п'ятірки найрозумніших тварин увійшли слони, чиї мізки є найбільшими серед наземних тварин, причому їхня мозкова кора має стільки ж нейронів, скільки й мозок людини. Вони усвідомлюють власне існування та можуть розпізнавати себе в дзеркалах. Вони є соціальними тваринами, які можуть спілкуватися один з одним з використанням сейсмічних сигналів.