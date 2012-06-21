Вважається, що 2020-й рік з його численними катастрофами, зокрема пандемією COVID-19 може стати одним із найстрашніших в історії людства, але перш ніж робити такі висновки, потрібно вивчити вже накопичений досвід. В історії нашої цивілізації були і більш трагічніші часи.

Протягом декількох тисяч років людство неодноразово страждало від руйнівних природних катаклізмів, які стирати з лиця Землі цілі міста, і кошмарних епідемій, що знищили мільйони життів. Але який рік можна по праву назвати найгіршим за останні 2500 років?

1931 рік: Велика китайська повінь

Цей період став згубним для густонаселених районів Південно-Центрального Китаю. За кілька років до цього в регіоні панувала нестерпна посуха, однак після сніжної зими настала відлига, і на землю пролилися рясні дощі. Річки виходили з берегів, однак зливи не припинилися і влітку: їх пік припав на серпень 1931 року. Неймовірна активність циклонів – 9 за один тільки липень проти звичайних 2 циклонів на рік – внесла свою лепту в і без того катастрофічну ситуацію в регіоні.

Результатом погодної аномалії стала повінь небачених масштабів. Найбільші річки країни (Хуанхе, Янцзи і Хуайхе) вийшли з берегів, так що до середини серпня рівень води перевищував норму на 16 метрів! Нанкін майже повністю опинився під водою, а руйнування дамби Великого каналу забрав життя майже 200 000 чоловік – сплячих городян просто змило ревучими потоками води.

Але і на цьому лиха китайського народу не закінчилися. Через величезну кількість тіл, що розкладалися і високу вологість клімату почалися епідемії тифу і холери, а страждаючі від голоду біженці нерідко були змушені йти на крайні заходи і поїдати своїх родичів, вдаючись до каннібалізму. За різними оцінками, у той рік загинуло від 1 000 000 до 4 000 000 чоловік.

1918 рік: іспанський грип

Знаменита «іспанка» стала, мабуть, наймасовішою пандемією грипу за всю історію. У період з 1918 по 1919 роки від неї постраждало 30% населення всієї планети – близько 550 000 000 чоловік, виявилися заражені. П'ята частина їх в результаті померла.

Епідемія припала на кінець Першої світової війни і швидко затьмарила за числом жертв і смертоносності навіть цей найбільший (на той час) збройний конфлікт у світі. Саме війну вчені звинувачують у тому, що епідемія прийняла настільки колосальний масштаб: антисанітарія, голод, скупченість людей у таборах – усе це дало благодатний ґрунт для поширення вірусу. Свою назву пандемія отримала завдяки тому, що перший наймасовіший спалах хвороби зареєстрували саме в Іспанії.

1347 рік: чорна смерть в Європі

Напевно, нині вже не знайдеться жодної людини, яка б не чула про цю сумнозвісну епідемію чуми. Джерело її появи досі залишається невідомим. Історики дійшли висновку, що масовий мор, який прийняв воістину колосальні масштаби, виник у результаті безлічі факторів. Нестабільний клімат (голод і посуха, а потім раптові урагани і зливи на території Китаю) призвів до того, що орди дрібних гризунів вийшли з збіднілих пусток ближче до людського житла в пошуках притулку і їжі. Самі щури не страждають від захворювання, зате є його природними переносниками, а тому в умовах антисанітарії і голоду епідемія швидко прийняла спочатку локальний, а потім і глобальний характер.

З Китаю й Індії, чорна смерть дійшла по Великому шовковому шляху до низин Дону і Волги. Викосивши Золоту Орду, хвороба влаштувалася на Кавказі і в Криму, а вже звідти генуезці привезли її в Європу – ймовірно, завдяки все тим же корабельним щурам. Холоди і зливи, а також епідемії віспи і прокази, які незадовго до цього терзали європейців, послабили їх імунітет і зробили надзвичайно сприйнятливими до інфекції.

В результаті чорна смерть заспокоїлася лише через 6 років у 1353 році, забравши в цілому життя приблизно 60 000 000 чоловік в усьому світі.

1201 рік: сирійський землетрус

У липні 1201 року Єгипет і Сирія здригнулися від неймовірно потужного землетрусу, який залишив після себе небувалі руйнування. Його епіцентр знаходився на південному-заході Сирії, проте сейсмічні хвилі дійшли до Месопотамії, Сицилії і Єгипту. У східній частині Середземномор'я практично кожне місто постраждав від цієї катастрофи, потужність якої сучасні фахівці оцінюють у 8 балів за шкалою Ріхтера. У цілому в результаті цього землетрусу загинуло понад 1 000 000 чоловік. Причиною таких сильних поштовхів геологи вважають розлом, який пройшов дном Мертвого моря.

541 рік: юстиніянова чума

За вісім століть до Чорної смерті по світу пронеслося настільки смертоносне захворювання, що історики присвоїли йому статус пандемії – світової епідемії. Вона охопила всю Азію, Північну Африку, Близький Схід і, звичайно, Європу. Винуватцями трагедії стали вже знайомі нам щурі і блохи, які потрапили з Єгипту і країн Сходу в Константинополь в трюмах кораблів, які перевозили зерно. Збудник (бацила Y. pestis) проникає в кров людини з укусом блохи: за один укус переносник може передати до 24 000 бактерій, хоча для зараження достатньо всього 3.

На піку епідемії чума забирала по 10 000 життів у день. Мертвих було так багато, що їх не встигали ховати – їх просто складали на вулицях, в результаті чого трупи починали гнити і хвороба поширювалася ще швидше. Осередки епідемії періодично виникали протягом ще 200 років після її загасання, хоча рівень токсичності згодом і ставав слабкіше.

536 рік: найстрашніший рік за всю історію

Нарешті ми дійшли до найстрашнішого року за всю історію людства. Вчені Гарвардського університету кажуть, що це 536 рік нашої ери. «Цей рік став початком кошмару, який тривав кілька років. Щільний туман занурив Європу, Близький Схід і частина Азії в темряву, яка тривала протягом вісімнадцяти місяців. Сонце світило як Місяць, температура впала до 1.5 - 2.5 градусів Цельсія, почалися масштабні кліматичні зміни , які призвели до безлічі катаклізмів та епідемій. Голод, чума, крах Східної Римської імперії – ось лише деякі підсумки цього лиха», – розповідають дослідники, відзначаючи, що в усьому винне потужне виверження вулкану в Ісландії, що заповнив повітря попелом.

Візантійський історик Прокопій писав, що «Сонце видавало світло без яскравості, подібно Місяцю, протягом всього року». У цей час температура впала до 1,5 ° C, зрідка піднімаючись до 2,5 ° C – почалося найхолодніше десятиліття за останні 2500 років. Саме воно стало початком глобальної зміни клімату, що став благодатним ґрунтом для всіх катаклізмів та епідемій прийдешніх століть.

Влітку в сонячних регіонах Китаю випав сніг, а Ірландію охопив голод через неврожай. Бубонна і юстиніянова чума знищили за різними даними від 1/3 до половини населення Східної Римської імперії, прискоривши її крах. Лише недавно вченим вдалося нарешті з'ясувати причину цієї катастрофи. Провівши надточний аналіз зразків льоду, взятого зі швейцарського льодовика, команда вчених з Інституту зміни клімату Університету штату Мен прийшла до висновку, що всьому виною стало сильне виверження вулкана в Ісландії, який викинув в атмосферу величезну кількість попелу. У 540 і 547 років було ухвалено ще два виверження, а потім прийшла чума – і Європа занурилася у справжнісінькі «темні» століття.

З’ясувалося, що виверження вулкану викинуло в атмосферу сірку, вісмут та інші хімічно активні речовини. У поєднанні вони утворюють щільну вуаль за типом аерозолю, яка відбиває сонячне світло назад у космос і, як наслідок, значно охолоджує планету. Вчені виявили, що майже кожне холодне літо за останні 2500 років пов'язане з вулканічними викидами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»