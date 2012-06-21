На думку вчених Університету штату Пенсільванія, гриби містять велику кількість антиоксидантів – ерготионеїн і глутатіону, які можуть допомогти боротися зі старінням і зміцнювати здоров'я
Про це повідомляє EurekAlert!
Поповнення організму антиоксидантами грибного «походження», на думку вчених, сприяє загальному зміцненню і покращує стан крові, адже після вживання грибів, припиняються окислювальні процеси.
При цьому, за словами вчених, підвищений вміст антиоксидантів у грибах допоможе організму протидіяти розвитку таких захворювань, як рак, ішемічна хвороба серця і хвороба Альцгеймера.
Головною фішкою грибів як джерела поживних речовин є те, що приготування і термічна обробка практично ніяк не впливають на рівень вмісту антиоксидантів.