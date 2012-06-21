Що приховано під земною мантією? Як виглядав дрейф материків на древній Землі? Як відрізняється гравітація в різних регіонах нашої планети? Відповісти на всі ці запитання допоможуть різні карти Землі, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Так, карти бувають не тільки політичні чи географічні. Наприклад, є карта, яка показує, як з давнього суперконтинента Пангеї утворилися відомі нам материки – йдеться про інтерактивну онлайн-карту, яку розробили ентузіасти під керівництвом геолога Крістофера Скотезе.
Якщо ви хочете зазирнути під земну мантію, де неквапливо перемішуються розплавлені породи, створюючи «краплі» розміром з континент, то ознайомтеся з ось цією картою. Її створили геологи і сейсмологи з Кембриджа і Мерілендського університету.
Гравітація. Прийнято вважати, що вона однакова для будь-якої точки нашої планети, але це не так. Різниця в розподілі гірських порід і води створює гравітаційні аномалії, які можна фіксувати за допомогою спеціальних приладів. На сайті центру візуалізації даних NASA є докладна карта гравітації Землі.
Ще одна відеокарта, створена на основі інформації, яку супутники NASA збирали 20 років, наочно демонструє, що нашу Землю можна вважати живим організмом, який «дихає» і змінюється. Але потрібно враховувати, що Земля – це дуже складний організм, показати всі процеси в якому не здатна жодна карта.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»