Високо над Північним полюсом вчені зафіксували дивний рух вихору холодного повітря, який швидко обертається. Фахівці попередили, що незабаром він може накрити східне узбережжя США, Північну Європу і Східну Азію, і принесе з собою холодну й сніжну погоду.

Як відзначили вчені, у полярному вихорі самому по собі немає нічого незвичайного, проте на цей раз викликає побоювання його поведінка: вихор «блукає» над Північним полюсом і, можливо, розпадається на дві частини. За словами метеорологів, це може бути пов'язано зі зміною клімату і швидким нагріванням Арктики. Крижаний покрив там з вересня по грудень скоротився до мінімуму.

Вчені пояснили, що більш високі, ніж зазвичай, температури в Арктиці, швидше за все, і «вивели вихор з ладу». Полярний вихор – це велика ділянка низького тиску, яка знаходиться в стратосфері і заповнена холодним повітрям. Однак взимку струменевий потік повітря, який утримує вихор на місці, іноді слабшає, дозволяючи йому поширюватися на південь.

Вчені припустили, що малий крижаний покрив в Арктиці змусить більшу кількість опадів портапляти з моря вглиб суші, зазвичай на територію малосніжного Сибіру. Потім ця волога перетворюється в сніг, який відбиває тепло назад у космос і робить Сибір холоднішим, ніж зазвичай; це, в свою чергу, порушує тепловий пояс у тропосфері, що простягається над Євразією. Такий процес може дестабілізувати полярний вихор, викликаючи більш холодні зими на схід від Скелястих гір у США, а також у Північній Європі і Східній Азії, пише Nature Climate Change.

«Уявіть полярний вихор, що швидко обертається на місці як дзига. Потім з'являється ця енергія (з тропосфери), яка починає бити по ньому, змушуючи його коливатися, відхилятися і блукати», – пояснили фахівці. Вони відзначили, що в цьому році в Сибіру снігу випало більше норми. «Тому ми дійсно вважаємо, що це спричинило появу полярного вихору», – кажуть експерти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»