Австралійські археологи заявили про те, що одна з найвідоміших вавилонських глиняних табличок містить аналог сучасної тригонометричної таблиці. Висновки дослідників опубліковані в журналі Historia Mathematica.
Табличку, відому під назвою Plimpton 322, виявили на початку ХХ століття на території сучасного Іраку. Понад сто років її призначення залишалося загадкою.
Табличка датована періодом від 1822 до 1762 року до н. е. Більш ранні дослідження показали, що на ній зображені числа в чотири стовпчики. Археологи вважали, що табличка була або «зошитом» учневі, або «шпаргалкою» для вчителя, який перевіряв правильність вирішення рівнянь.
Тепер дослідники заявили про те, що табличка містить перелік піфагорових трійок — наборів з трьох натуральних чисел, що задовільняють рівняння a² + b² = c². У найвідомішу з таких трійок входять числа 3, 4 і 5. Це співвідношення ще задовго до Піфагора використовувалося для побудови прямих кутів.
Лівий край таблички не зберігся. Вчені вважають, що раніше табличка складалася з шести стовпчиків чисел і 38 рядків. Таблиця містить відносно великі числа: наприклад, першу збережену трійку утворюють числа 119, 120 і 169.
На думку археологів, цей список чисел виконував роль сучасних тригонометричних таблиць. Він дозволяв обчислювати невідомі відстані на основі наявних даних — його могли використовувати для проведення меж земельних ділянок і будівництва масштабних споруд. Примітно, що автор таблиці не використовував при розрахунках поняття кута — замість цього він враховував співвідношення довжин сторін трикутника.