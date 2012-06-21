Вчені розповіли про неминучість втрати Гренландією льоду. Навіть якщо людство зможе уповільнити процес глобального потепління, крижаний щит продовжить й далі танути.
Нове дослідження опублікував журнал Nature Communications Earth and Environment, а коротко про нього пише Naked Science. Автори роботи говорять про «точку неповернення» для льодовиків Гренландії. Сніг, що там випадає, вже не встигає замерзнути, він швидко тане. За останні 40 років льодовики відступили в середньому на три кілометри, на глибину. Раніше накопичений сніг і лід, що розтанув у Гренландії знаходилися в основному в рівновазі, тому щит залишався цілим. Але з 1990-х років все змінилося.
Вчені говорять, що танення крижаного щита – найбільше джерело підвищення рівня світового океану.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»