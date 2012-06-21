Вчені з Університету Массачусетс Лоуелл провели досвід і розповіли чим небезпечне надмірне вживання яєць, і які захворювання воно викликає. Результати дослідження стали відомі після того, як понад 30 років вчені спостерігали за здоров'ям 30 000 добровольців.
Надмірне вживання яєць є причиною зростання ризику серцево-судинних захворювань. Це відбувається через холестерин. Відомо, що одне яйце містить близько 200 мг холестерину. Це приблизно стільки, скільки міститься в 200 граммовому стейку. Дієтологи в США рекомендують вживати не більше 300 мг холестерину в день, адже в усьому має бути міра. Якщо вживати більше, то ризик захворювань серця збільшується на 17-18%.
Автори дослідження не закликають повністю відмовлятися від яєць - вони дуже корисні для зору і кісток. Однак починати щоранку з омлету з трьох яєць на сніданок експерти також не рекомендують.
«Правильне харчування тримається на помірності і балансі», - заявила Кетрін Тукер з Університету Массачусетсу-Лоуелл, розмірковуючи про підсумки складеної під її керівництвом наукової роботи.
Наукова роботу опубліковало видання Journal of the American Medical Association.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»