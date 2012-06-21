Метеорит Wedderburn знайшли під час золотої лихоманки в Австралії в 1951 році. Це був маленький 210-грамовий шматок дивного на вигляд каменю, який впав з неба. Протягом десятиліть вчені намагалися розгадати його секрети. Нещодавно це їм вдалося.

У новому дослідженні, проведеному мінералогом з Каліфорнійського технологічного інституту Чі Ма, вчені проаналізували метеорит Wedderburn і вперше перевірили природне виникнення того, що вони називають «едскотт»: рідкісна форма мінералу карбіду заліза, який ніколи не зустрічався в природі.

З тих пір, як космічне походження метеорита Wedderburn було вперше виявлено, відмінні чорно-червоні породи були досліджені численними дослідницькими групами – настільки, що тільки близько однієї третини оригінального зразка все ще залишаються недоторканим, вони зберігаються в геологічній колекції в музеї Вікторія в Австралії.

Під час аналізу метеорита вчені виявили сліди золота і заліза, а також більш рідкісні мінерали, такі як шрейберзіт, таеніт і троіліт. Тепер ми можемо додати до цього переліку едскоттіт (edscottite), кажуть вчені.



Відкриття едскоттіта, названо на честь експерта з метеоритів і космохіміка Едварда Скотта з Гавайського університету, є значним, тому що ніколи раніше ми не підтверджували, що ця унікальна атомна структура мінералу карбіду заліза відбувається природним шляхом.

Таке підтвердження важливо, оскільки воно є обов'язковою умовою для офіційного визнання корисних копалин Міжнародною мінералогічною асоціацією (IMA).

Синтетична версія мінералу з карбіду заліза відома протягом десятиліть – фаза, що утворюється при виплавці заліза.

Але завдяки новому аналізу Чі Ма і геофізика UCLA Алана Рубіна, edscottite тепер є офіційним членом мінерального клубу IMA, який є більш ексклюзивним, ніж ви думаєте.

«Ми виявили в лабораторії від 500 000 до 600 000 мінералів, але лише 6 000 з них, це мінерали, які природа зробила сама», – сказав The Age старший куратор геологічних наук Стюарт Міллс, який не брав участі в новому дослідженні.

Що стосується того, як уламок природного едскоттіта виявився в сільської місцевості в Австралії, точно не відомо, але, за словами вченого-планетолога Джеффрі Боннінга з Австралійського національного університету, який не брав участі в дослідженні, мінерал міг утворитися в гарячій фазі, герметичного ядра древньої планети.

Давним-давно ця нещаслива планета, яка утворила едскоттіт могла піддатися колосальному космічному зіткненню – за участю іншої планети, або Місяця, або астероїда – і була розірвана на частини, з фрагментарними шматками цього зруйнованого світу, який зберігся незважаючи на час і простір. Через мільйони років, розмірковуючи над цим фрагмент ми краще розуміємо Всесвіт і його таємниці, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»