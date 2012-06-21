Повідомляється, що молекула уповільнює біоритми ракової пухлини, що дає людині додатковий час на лікування. На основі молекули вчені тестують ліки.
Науковці Японії і США спільними зусиллями визначили, що молекула GO289 впливає на фермент, який у свою чергу відповідає за біоритми клітин раку. Взаємодія цієї молекули і ферменту заважає життєдіяльності 4 білків, які важливі для розвитку ракової пухлини.
Як з'ясували вчені, знайдена молекула зупиняє розвиток раку шляхом уповільнення його біоритмів. При цьому процес не зачіпає здорові клітини людського організму. Один із авторів дослідження Стів Кей розповідає, що при захворюванні деякими видами смертельного раку хвороба для росту використовує біоритми організму. Молекула GO289 здатна порушити цей процес і зупинити хворобу.
Дію молекули перевірили на практиці. Під час експерименту на мишах, молекула зупинила розвиток гострого мієлоїдного лейкозу. У випадку з людиною експеримент показав уповільнення розвитку клітин раку нирки і кістки. Надалі експерименти продовжаться, щоб наука вийшла на новий рівень у лікуванні смертельних типів раку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»