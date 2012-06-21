Вчені припустили, що новозеландський скелястий кропив'яник — родич горобця, який знаходиться під загрозою зникнення, може впадати в сплячку.
Ці птахи постійно проживають над кліматичною лісовою лінією на висоті від 1000 до 2900 метрів у горах Південного острова. Вони харчуються комахами, але взимку живуть при температурі навколишнього середовища значно нижчою нуля і в умовах великої кількості снігу. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні наукові видання.
Температура їх тіла і швидкість метаболізму сильно варіюються. Скелястий кропив'яник регулює температуру тіла: коли вона опускається нижче 9,4 градусів, температура його тіла підвищується до 36,4, а при потеплінні знову повертається до 36. Швидкість його метаболізму при похолоданні знижується на 30-35%.
Харчові звички новозеландських скелястих кропив'яників, їх входження в заціпеніння і постійне перебування в жарких умовах дозволяють припустити, що ці пернаті можуть впасти у сплячку. Вони відрізняються від інших горобиних насамперед тим, що їх температура тіла і швидкість обміну речовин нестабільна, у них є схильність до розвитку нелітаючого стану. Однак у вчених немає доказів того, що ці пернаті знаходяться у заціпенінні протягом тривалого періоду часу.
ДОВІДКА «УК»
Нині єдиним у світі птахом, який впадає в сплячку, є каліфорнійський козодой — цей птах активний у нічний час, а в холодні зимові місяці він ховається в щілини між каменями. Нормальна температура його тіла — 35-45,5 градусів, але під час сплячки вона опускається до 20 градусів і нижче, якщо стає холодно. Так птах економить енергію, одержувану із запасів жиру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»