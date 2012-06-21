Видання La Vanguardia опублікувало новий матеріал, в рамках якого вчені виявили позитивний вплив картоплі на здоров'я.
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Для того, щоб з'ясувати користь картоплі експерти з Університету штату Пенсільванія провели чотиритижневе дослідження, в ході якого розділили добровольців на дві групи. Так, учасники першої групи протягом експерименту повинні були додати в свій раціон гарнір з рафінованих зерен, зокрема білий рис, тоді як друга група повинна була вживати картоплю.
В кінці експерименту фахівці проаналізували маркери кардіометаболічного ризику учасників, які складаються з показників рівня глюкози в плазмі крові, холестерину, а також тиску і сироваткового інсуліну. З'ясувалося, що у тих учасників, які вживали картоплю, результати показників були кращими, ніж у тих, хто харчувався рафінованими зернами. Однак вчені відзначили, що вживання в якості гарніру картоплі можуть собі дозволить тільки ті, хто не має на це протипоказань.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" фахівці видання Black Doctor розповіли про хитрощі, які допоможуть людям, що страждають від остеопорозу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»